São Carlos registra mais 268 casos e dois óbitos por Covid-19

Internação Covid - Crédito: RCIA

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que a cidade contabiliza neste momento 4.034 casos positivos para COVID-19, sendo que 449 casos positivos foram registrados em janeiro, 2.142 casos positivos registrados fevereiro. Na primeira semana de março, de 01/03 a 07/03, foram registrados 683 casos positivos. Na segunda semana de março, de 08/03 a 14/03, foram registrados 492 casos positivos. Na terceira semana de março, de 15/03 a 21/03, foram registrados 268 casos positivos.

Duas mortes foram registradas nesse período, totalizando neste momento 11 óbitos, 1 no mês de janeiro, 5 em fevereiro e 5 em março.

Os óbitos são de duas mulheres de 99 e 87 anos, todas com comorbidades com registro de falecimento em 19 de março. As idosas haviam recebido doses da vacina contra a COVID-19, porém os reforços estavam desatualizados.

