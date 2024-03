Número de casos de Covid cai e nenhuma morte é registrada na última semana

SIGA O SCA NO

Covid-19 - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que a cidade contabiliza neste momento 4.099 casos positivos para COVID-19, sendo que 449 casos positivos foram registrados em janeiro, 2.142 casos positivos registrados fevereiro. Na primeira semana de março, de 01/03 a 07/03, foram registrados 683 casos positivos.

Na segunda semana de março, de 08/03 a 14/03, foram registrados 492 casos positivos. Na terceira semana de março, de 15/03 a 21/03, foram registrados 268 casos positivos. Na quarta semana de março, de 22/03 a 26/03, foram registrados 65 casos positivos.



Nenhuma morte foi registrada nesse período, São Carlos continua com 11 óbitos por COVID-19 no ano de 2024, sendo 1 no mês de janeiro, 5 em fevereiro e 5 em março.

