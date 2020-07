Secretário de Airton é afastado sob suspeita de coronavírus

Crédito: Arquivo/SCA

A Prefeitura de São Carlos confirmou, ao São Carlos Agora, que cinco servidores que atuam na Secretaria de Agricultura e Abastecimento estão afastados com síndrome gripal. Isso ocorreu após a detecção de um caso de coronavírus envolvendo o chefe de gabinete da pasta. O secretário da pasta, Caio Solci está fora das atividades diárias por precaução. Ele foi submetido a exames.

O chefe de Gabinete da pasta, Jeferson Moreira, foi detectado com a covid; o secretário realizou o exame e o resultado ainda não foi disponibilizado. Outros três que atuam como terceirizados e dois servidores de carreira estão afastados com síndrome gripal. “Eles foram encaminhados às unidades de saúde para coletarem material e realizarem o teste PCR”, informou a administração.

A Vigilância Epidemiológica destacou, em nota, que promoveu a orientação aos demais servidores que não apresentaram sintomas. “Estamos fazendo o monitoramento e se necessário, mais pessoas passarão pela testagem tipo PCR”, concluiu a Vigilância.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal promove os testes da corporação. Segundo informações, são 159 guardas que integram a instituição. 21 estão afastados em virtude do decreto (pertencem ao grupo de risco) Até o momento, dois foram afastados sob suspeita da covid e um aguarda o resultado do exame. Outros 4 agentes contraíram o vírus mas já retornaram ao trabalho, pois de além cumprir a quarentena determinada pelo médico, não tiveram complicações (assintomáticos). Todos os 111 guardas municipais da ativa já foram testados para COVID-19, porém retornando a suspeita e no caso de novos sintomas de síndrome gripal é solicitado novo teste PCR.

Casos

O último balanço divulgado pela Prefeitura aponta 19 mortes para o coronavírus e 1.166 casos positivos. Ainda há uma morte sob suspeita e 57 óbitos foram descartados. Até ontem (23), a taxa de ocupação dos leitos públicos – Santa Casa e Hospital Universitário – era de 55%.

A Prefeitura destaca que aguarda os resultados de um homem de 37 anos, que morreu na casa dele, sob suspeita de coronavírus. De todos os casos positivos contabilizados, 1.061 indivíduos não necessitaram de internação – 104 ficaram internados e 70 receberam alta. Dezesseis estão internados em São Carlos e um são-carlense está em hospital de outro município.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também