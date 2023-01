Secretaria de Saúde de Ibaté realiza Vacinação Noturna contra a Covid-19 nesta quarta-feira (11)

SIGA O SCA NO

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté, por meio da Vigilância Epidemiológica, realiza mais um Plantão Noturno de Vacinação contra a Covid-19, nesta quarta-feira, 11, exclusivamente, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Icaraí, das 17h às 21h.

A imunização contra a Covid-19 é direcionada às pessoas com 12 anos ou mais, que estão em atraso com a 2ª, 3ª ou 4ª dose da vacina. “O objetivo dos plantões noturnos é atender a população que não consegue se vacinar durante o dia”, explica a secretária municipal de Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, que ressalta os horários de vacinação de segunda a sexta-feira, diuturnamente. “Para se imunizar durante o dia, basta procurar a UBS ou PSF mais próximo do seu bairro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 15h”, lembrou.

Nesta ocasião não será realizada a vacinação em crianças. "O município não recebeu imunizante direcionado às crianças, por este motivo que o plantão é destinado apenas aos maiores de 12 anos", destaca a secretária de Saúde.

Para todos os grupos é obrigatório a apresentação de documento com foto, CPF e Carteirinha de Vacinação contra a Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que, em todos os estabelecimentos de saúde, o uso de máscara facial continua sendo obrigatório e recomendado em casos suspeitos da doença e síndromes gripais.

