Secretaria de Saúde altera locais de vacinação contra a Covid-19

Crédito: Divulgação

Considerando que a operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19 desde seu início tem sido condicionada diretamente à disponibilidade de imunobiológicos por parte do Ministério da Saúde e que, em São Carlos, a Secretaria Municipal de Saúde está enfrentando um momento de desabastecimento de vacinas pediátricas (Pfizer e Coronavac), os Departamentos de Vigilância em Saúde (DVS) e Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA) informam que, a partir de segunda-feira, 23), modificarão os locais de imunização contra a Covid-19, passando a constar o calendário a seguir:

Faixa etária - 6 meses a 2 anos (somente crianças com comorbidades): UBS Aracy / UBS Redenção / UBS Vila Isabel / UBS São José / UBS Santa Felícia;

Faixa etária - 3 a 11 anos (crianças com e sem comorbidades): UBS Aracy / UBS Redenção / UBS Botafogo / UBS Vila Isabel / UBS Azulville / UBS Cruzeiro do Sul / UBS Vila Nery / UBS São José / UBS Santa Felícia / UBS Santa Paula / UBS Delta;

Faixa etária – 12 anos ou mais (com e sem comorbidades): em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s).

Em todos esses locais, a vacinação acontece das 8h às 16h.

O objetivo desta alteração é otimizar as doses recebidas pelo município, não acarretamento perdas e garantir a completitude do esquema vacinal das pessoas.

Até o presente momento, a SMS não tem a previsão de normalização do fornecimento das referidas vacinas por parte do Ministério da Saúde, fato que se dará tão logo o Estado de São Paulo as receba e realize a efetiva distribuição destas aos municípios.

TESTAGEM

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), informa que, a partir de segunda-feira, 23, os atendimentos dos pacientes com quadro de síndrome gripal não acontecerão mais no posto do Saae no Santa Felícia, passando este serviço a ser realizado na UBS Santa Felícia.

O horário de atendimento será das 7h30 às 16h, sendo que a entrada dos pacientes com quadro de síndrome gripal acontecerá exclusivamente pelo estacionamento da unidade de saúde.

Leia Também