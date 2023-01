São Carlos permanece sem receber vacinas contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde segue aguardando informações do Governo do Estado quanto à disponibilização de doses de vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades. Nesta semana, o Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) do município voltou a contatar a gestão do Departamento Regional de Saúde (DRS-III Araraquara), mas, até o momento, continua sem nenhuma confirmação de que receberá vacina para este público nos próximos dias.

Diante disso, e considerando que há previsão de 90 doses remanescentes destinadas às crianças destas idades com comorbidades e que ainda não foram utilizadas, o DVS contemplará o cadastro-reserva nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Cidade Aracy, Redenção, Santa Felícia, São José e Vila Izabel, a partir da próxima semana, a fim de tentar atender algumas crianças com idade entre 6 meses a 2 anos e sem comorbidades e cujos pais ou responsáveis já procuraram estas unidades e manifestaram interesse em receber o imunizante.

Independente disto, todas as crianças desta faixa etária poderão se vacinar quando o município receber mais doses e oficialmente abrir a campanha de vacinação para este público, o que irá acontecer assim que o Governo do Estado enviar os imunizantes em número suficiente para a cidade de São Carlos.

“Considerando que o município continua realizando a vacinação nas crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades, a baixa procura existente para esta faixa etária, a garantia das doses de reforço e uma análise semanal das doses de vacina disponíveis, as cinco UBS’s que realizam vacinação infantil entrarão em contato, na próxima semana, com os pais ou responsáveis que já manifestaram interesse em vacinar crianças sem comorbidades desta faixa etária para que possamos atendê-las de acordo com o número de doses remanescentes destinadas a este público. É importante destacar que a vacinação para as crianças de 6 meses a 2 anos ainda não está aberta no município e que continuamos aguardando orientação da Secretaria de Estado da Saúde para o recebimento de novas doses para, assim, iniciar de fato esta vacinação e contemplar todas as crianças”, explica a diretora do departamento de vigilância em saúde, Denise Mello Martins.

OUTROS PÚBLICOS

As crianças com ou sem comorbidades de três anos em diante, assim como os adolescentes, adultos e idosos, podem continuar se vacinando normalmente em todas as unidades de saúde do município. A imunização acontece sempre aos dias úteis, das 8h às 16h.

