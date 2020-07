Santa Casa recebe doação de salário de vereador Azuaite pelo terceiro mês consecutivo

A coordenadora da Equipe Multiprofissional, Luciana Luporini; o Vereador Azuaite Martins; o Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior; e o Diretor Técnico Vitor Marim, na entrega do cheque - Crédito: Divulgação

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior; o Diretor Técnico do hospital, o Infectologista, Doutor Vitor Marim, e a Coordenadora da Equipe Multiprofissional da Santa Casa, Luciana Ditomaso Luporini, receberam a visita do vereador Azuaite Martins de França (Cidadania) que, pelo terceiro mês consecutivo, doou o salário integral que recebe da Câmara Municipal, no valor de R$ 4.565,11.

Desta vez, o recurso será investido na compra de tecido para que o Grupo de Voluntárias da Santa Casa confeccione 120 cortinas para 40 biombos. E também na aquisição de órteses de coxins - uma espécie de travesseiro de espuma em formato de caixa de ovo, para prevenir as lesões de pele – para os pacientes da UTI COVID. Esse acessório é usado para proteger as regiões da cabeça, tronco, quadril e pernas. Além disso, garante mais conforto, ajuda a melhorar o posicionamento do paciente acamado e auxilia na circulação do sangue evitando, assim, o surgimento de feridas.

De acordo com a Coordenadora da Equipe Multiprofissional da Santa Casa, Luciana Ditomaso Luporini, essa ajuda do vereador chegou em boa hora. “Os pacientes que ficam internados na UTI e precisam de procedimentos respiratórios, normalmente ficam de barriga para baixo, para melhorar a oxigenação e para que se recuperem mais rapidamente. Mas o atrito da pele com o colchão pode provocar lesões. Por isso, a verba doada pelo vereador vai ser muito útil, para oferecer esse cuidado a todos os pacientes com Covid-19”, afirma a coordenadora.

O material foi comprado em outra cidade. Os moldes foram feitos pela voluntária Lúcia Chaves, orientada pela Doutora Luciana, que produziu modelos de acordo com cada parte do corpo. E o trabalho de corte e colagem de 60 colchões de espuma, modelo caixa de ovo, será feito pelo Grupo de Voluntárias da Santa Casa. Depois, o material vai para uma tapeçaria, para ser finalizado.

Com as doações do vereador, já foram comprados 100 rolos de TNT e produzidos 9.000 jalecos para os profissionais que atuam diariamente na assistência aos pacientes com suspeita de Covid-19.

“Fico muito satisfeito e feliz com o bom uso da doação que tenho feito. As pessoas que estão com Covid-19 estão sofrendo e sentem dores devido ao surgimento dessas lesões. E a iniciativa da Santa Casa vai diminuir esse desconforto e proporcionar o alivio enquanto estiverem internados. Aos médicos e profissionais que atuam na linha de frente só posso dizer que, bem-aventurado é aquele que alivia a dor do próximo”, ressalta o vereador.

O Provedor da Santa Casa ressalta a importância das doações do vereador ao hospital. “Essa contribuição garantiu que não faltasse, até o momento, equipamentos de proteção para nenhum profissional da linha assistencial. E mais uma vez, essa doação vai ajudar muito para que possamos comprar os Coxins para os pacientes Covid-19 e os tecidos para os biombos”.

