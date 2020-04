Santa Casa de São Carlos pede doações para a compra de EPI´s

Crédito: Arquivo SCA

A Santa Casa de São Carlos precisa da nossa ajuda. O hospital pede doações para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) que serão usados pelos profissionais no combate ao coronavírus.

"Neste momento em que enfrentamos uma pandemia do novo coronavírus, o COVID-19, a Santa Casa de São Carlos precisa de ajuda para poder fornecer aos profissionais de saúde que estão à frente deste desafio, os devidos Equipamentos de Proteção Individual para que eles possam cuidar de todos os pacientes!", diz postagem na página do Facebook do hospital.

A meta é arrecadar o suficiente para adquirir EPIs para os próximos 3 meses (Abril, Maio e Junho), período no qual se é esperado o ápice de casos da doença.

Através desta vaquinha você pode ajudar nesta luta sem sair de casa. É só clicar no link e fazer sua doação: https://bit.ly/2JupimU

