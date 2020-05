PM realiza operações para combater a Covid-19 em São Carlos

Crédito: Divulgação/PM

Desde o início do mês de Abril a Polícia Militar desencadeia a "Operação Barreira Policial" em todo o estado de São Paulo.

A operação consiste em bloqueios realizados todos os dias nos locais de grande circulação de pessoas e veículos e visa orientar as pessoas sobre a importância do isolamento social, da higienização das mãos e outros objetos que possam servir como meio de contaminação do COVID 19, além da necessidade de uso de máscaras sempre que for necessário sair de casa.

Em São Carlos a PM está realizando em média 6 pontos de barreiras por dia e além das orientações sobre a COVID 19, realiza a fiscalização de rotina para localizar armas, drogas e procurados da Justiça, ajudando a coibir a criminalidade.

Os policiais militares envolvidos nas operações tomam todo o cuidado para evitar a proliferação do vírus, fazendo uso de máscaras, higienização constante das mãos equipamentos, viatura e qualquer outro objeto que possa representar algum risco.

Para a operação Barreira Policial, é utilizado o efetivo de todos os programas de policiamento, dando prioridade para as equipes que estão trabalhando na Atividade Delegada que também estão atuando em conjunto com os órgãos da Prefeitura que estão envolvidas diretamente no combate ao COVID 19, como a Guarda Municipal, Vigilância Epidemiológica, Depto de Saúde, Agentes da Secretaria de Habitação, Defesa Civil e PROCON.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também