Manifestantes querem a reabertura do comércio em São Carlos

Uma carreata liderada pelo vereador Leandro Guerreiro ‘cortou’ a Avenida São Carlos na tarde desta sexta-feira, 27. Vários manifestantes, em motos e veículos, se concentraram na Praça Itália e de lá saíram em carreata até a Prefeitura Municipal.

O motivo do protesto é pela reabertura do comércio em São Carlos, mesmo em época de pandemia do coronavírus.

Em frente ao Paço, os manifestantes pediram ao prefeito Airton Garcia (PSL) a revogação do decreto municipal 140 e que siga a determinação do governador João Doria (PMDB) que prevê a reabertura das portas dos estabelecimentos comerciais já no dia 7 de abril.

O decreto são-carlense determina que as lojas devem ficar fechadas até o dia 30 do próximo mês.

Durante todo o trajeto, guardas municipais e policiais militares da Rocam acompanharam a manifestação. Populares que assistiram o desfile de carros informaram que em alguns havia mais de uma pessoa.

