Ibaté imuniza contra a Covid-19 com vacina bivalente pessoas com 70 anos ou mais

Crédito: Divulgação

Dando sequência na aplicação da vacina Pfizer Bivantente contra a Covid-19, nesta quarta-feira, 1, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté contempla o grupo de pessoas com 70 anos ou mais, bem como pessoas acima de 12 anos com imunossupressão; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, que tenham recebido pelo menos duas doses anteriores de qualquer vacina contra Covid-19, sendo a última dose há, pelo menos, 4 meses.

Para se imunizar basta procurar a UBS ou PSF mais próximo do seu bairro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h00 . É obrigatório a apresentação de documento com foto, CPF e Carteirinha de Vacinação contra a Covid-19.

As vacinas Pfizer bivalentes contam com cepas atuais contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. “É importante que as pessoas que pertencem a estes públicos-alvo tomem a dose. O vírus continua circulando e é preciso que as pessoas se mantenham imunizadas”, diz a secretária da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que, em todos os estabelecimentos de saúde, o uso de máscara facial continua sendo obrigatório e recomendado em casos suspeitos da doença e síndromes gripais.

Leia Também