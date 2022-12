Ibaté confirma mais 133 casos da Covid-19

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté, através da Vigilância Epidemiológica e do Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus, divulga nesta segunda-feira, 26 de dezembro, o Boletim Epidemiológico Consolidado da 156ª Semana sobre a situação da Covid-19, no município.

Até o último sábado, dia 24 de dezembro, dos 8.432 casos confirmados, o município registrava 71 casos ativos da doença. De acordo com o boletim, no período entre 18 a 24 de dezembro, o município confirmou 133 casos da doença.

O município registrou, até o momento, 112 óbitos decorrentes de Covid-19.

Os dados mostram ainda que 8.249 pacientes já haviam se recuperado totalmente da doença, ou seja, 97,83%. A taxa de letalidade relação entre o número de óbitos e o de casos diagnosticados é de 1,33%, com 112 mortes.

Desde o registro do primeiro caso na cidade, em abril de 2020, até o último sábado, a cidade apontava um total de 14.504 exames negativados (63,24%) e não havia nenhuma pessoa aguardando resultado (0%).

O próximo boletim consolidado de casos em Ibaté será divulgado na próxima segunda-feira, 2 de janeiro de 2023.

Leia Também