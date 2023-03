Ibaté avança na aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de avança, a partir desta quarta-feira, 8, para a aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 em comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, para pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com 12 anos imunocomprometidas.

A bivalente foi criada para oferecer uma proteção extra contra a ômicron e suas subvariantes. Importante destacar que a vacina é recomendada como dose de reforço para essas pessoas dos grupos prioritários, devidamente imunizadas com pelo menos duas doses de vacina monovalente (esquema primário completo) e que tenham tomado a última dose há pelo menos quatro meses.

Para se imunizar basta procurar a UBS ou PSF mais próximo do seu bairro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 15h. É obrigatório a apresentação de documento com foto, CPF e Carteirinha de Vacinação contra a Covid-19.

"Para o grupo de idosos, basta apresentar documento de identificação e o comprovante de vacinação. Já os imunocomprometidos (transplantados; pessoas com HIV; pacientes com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos; entre outros) deverão apresentar o comprovante da sua condição, que pode ser o cadastro da sua unidade de referência ou documento assinado e carimbado, como laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo e CID da doença ou condição de saúde, além de CPF do usuário", explica a secretária da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que, em todos os estabelecimentos de saúde, o uso de máscara facial continua sendo obrigatório e recomendado em casos suspeitos da doença e síndromes gripais.

Leia Também