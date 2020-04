Guarda Municipal realiza homenagem aos profissionais da saúde de São Carlos

Em época de luta contra um inimigo invisível, uma simples, mas emotiva homenagem.

Esta foi a forma da Guarda Municipal, sob o comando de Michael Yabuki, reverenciar com continência, aplausos e sirenes de todas as viaturas acionadas, uma homenagem aos profissionais da saúde de São Carlos, que trabalham 24 horas por dia durante a crise mundial da saúde, onde o mundo é abalado pela pandemia do coronavírus.

A homenagem aconteceu na manhã desta terça-feira, 31, na base da Guarda Municipal de São Carlos e um vídeo de pouco mais de um mínimo mostra as viaturas e a corporação em frente aos profissionais durante o ato de reconhecimento.

