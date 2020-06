Governo anuncia nesta sexta-feira (26) revisões de fases do Plano São Paulo

O Governo de São Paulo divulga nesta sexta-feira (26) a revisão de fases do Plano São Paulode cada região, com apresentação de um novo balanço do plano e a possibilidade de reclassificação das regiões para fases mais ou menos restritas de reabertura econômica. Após a reavaliação, as novas medidas passam a valer na segunda-feira após o anúncio, sendo a classificação vigente nas duas semanas seguintes.

Os indicadores de cada DRS (Departamento Regional de Saúde) determinam cinco possíveis fases de reabertura de atividades econômicas não essenciais. Os critérios são: média da taxa de ocupação de leitos de tratamento intensivo para COVID-19; número de leitos UTI COVID-19 por 100 mil habitantes; e taxas de acréscimo ou decréscimo de casos confirmados, internações e mortes pela doença na comparação com a semana anterior.

São Carlos se encontra atualmente na fase laranja.

