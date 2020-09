Força-tarefa impede realização de pagode no Jardim Munique

Crédito: Divulgação/PMSC

A força-tarefa composta pela Guarda Municipal, Policia Militar, Departamento de Fiscalização e Procon realizou neste sábado (19) e Domingo (20) operações preventivas e de saturação principalmente no bairro Antenor Garcia para verificar o cumprimento das regras do Plano São Paulo e garantir a segurança e saúde pública da população.

O Secretario Municipal de Segurança Pública e Defesa Social Samir Antônio Gardini informou que devido ao homicídio ocorrido neste último sábado, no bairro Antenor Garcia foi montado operações especificas na região para verificar principalmente os horários de funcionamento e restrições nos bares, bem como realizar abordagens e realizar trabalhos de orientação a população para evitar aglomeração.

No sábado, o Departamento de Fiscalização detectou após uma denúncia a realização de um pagode em um estabelecimento comercial na região do Jardim Munique. No domingo as equipes foram ao local antes do inicio do evento e proibiram a realização da festa.

Durante a manhã foi realizado um trabalho de orientação na tradicional feira da Avenida Grécia. No período da tarde e noite foram realizadas vistorias e trabalho de saturação no Bairro Antenor Garcia que culminou na interdição de dois comércios.

Durante todo o final de semana foram vistoriados 52 estabelecimentos e fiscalizadas áreas publicas como o Parque do Kartódromo , região do Swiss Park e Parqtec para evitar aglomerações de pessoas e perturbação de sossego ao publico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também