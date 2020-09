Estado de SP completa 10 semanas consecutivas com queda de internações por coronavírus

Por Do portal do Governo de São Paulo

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (28) que o estado de São Paulo completou 10 semanas consecutivas com diminuição de internações provocadas pelo coronavírus. Houve queda de 11% entre os dias 20 e 26 de setembro em relação à semana anterior, de 13 a 19 de setembro, de 1.266 para 1.125 na média estadual de hospitalizações.

“A oscilação de internações é um indicador em tempo real que dá uma perspectiva confiável da tendência da pandemia. A queda deste indicador por período tão longo é um sinal inequívoco de que a doença está regredindo de maneira sólida no estado de São Paulo”, disse Doria.

Na capital, a diminuição de internações neste período foi de 14% (450 para 387). Na Região Metropolitana de São Paulo foi de 11% (196 para 174) e no interior, com a Baixada Santista, a diminuição foi de 9% (621 para 565).

A média diária estadual de novas mortes por COVID-19 na última semana epidemiológica ficou em 162 casos. Houve redução de 16% em relação ao período imediatamente anterior, com 194 casos. A capital registrou queda de 34% (47 para 31); Região Metropolitana de São Paulo, de 26% (41 para 30) e o interior, com a Baixada Santista, redução de 4% no número de óbitos (107 para 102).

A média diária de novos casos de coronavírus também sofreu queda na última semana. No estado, a redução foi de 4%, de 5.855 para 5.602 novos casos diários. A capital registrou diminuição de 13% (1.149 para 995); a Região Metropolitana de São Paulo, 7% de casos (957 para 797) e o interior, com a Baixada Santista, de 0,4% (3.848 para 3.832).

