Estado de São Paulo recebe cerca de 3 milhões de doses da Pfizer Bivalente

Vacinas bivalentes chegam ao estado de SP - Crédito: divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu cerca de 3 milhões de doses da vacina Pfizer Bivalente. Este imunizante é uma versão atualizada dos já existentes contra a Covid-19 e pode oferecer uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron. As doses serão distribuídas para todos os municípios do Estado na próxima semana e a imunização deverá ser iniciada na segunda-feira (27).

Conforme documento técnico do Ministério da Saúde, o primeiro público a ser imunizado serão os idosos cima de 70 anos; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPI’s) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A população apta a receber o imunizante será ampliada de acordo com a chegada de novas doses.

Para o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, a chegada dessas doses vem para contribuir ainda mais com a imunização e proteção da população mais vulnerável. “Essas doses são muito bem-vindas a São Paulo. Sempre é bom lembrar que a pessoa imunizada, principalmente com as doses de reforço, tem menor risco de contrair a Covid-19 de uma forma mais grave”, disse Paiva.

Até esta quinta-feira (16), o Estado de São Paulo já aplicou mais de 128,8 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. A SES reforça a importância da população retornar às unidades de saúde para completarem o ciclo vacinal.

Os dados de vacinação por município e por faixa etária podem ser consultados diariamente pelo link: https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.

