Empresários e comerciantes fazem buzinaço para pedir reabertura do comércio em São Carlos

Saiba Mais Em carreata Manifestantes querem a reabertura do comércio em São Carlos

Comerciantes e empresários realizaram na manhã deste domingo (29) mais um buzinaço pedindo a abertura do comércio no dia 7 de abril.

Eles se reuniram na Praça Itália e de lá seguiram em carreata pela avenida São Carlos até o paço municipal.

Na última sexta-feira (27) uma carreata também percorreu as ruas do centro pedindo a reabertura do comércio.

No dia 20 de março o Prefeito Airton Garcia decretou o fechamento dos estabelecimentos não essenciais para forçar o distanciamento social e combater a proliferação do coronavírus.

O decreto deveria manter as lojas fechadas até o dia 30 de abril, mas após reunião entre Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, representantes da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (SINCOMERCIO), Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Carlos e Região (SINTSHOGASTRO), CIESP, Santa Casa, Hospital Universitário, UNIMED e Vigilância Epidemiológica, ficou definido que no dia 7 de abril uma nova avaliação sobre a situação da pandemia na cidade deverá ser feita. Dai então será definido se o fechamento do comércio continuará ou não.

Neste momento a recomendação do Ministério da Saúde é que haja isolamento para combater o crescimento da doença no Brasil.

Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura Municipal, São Carlos conta com dois casos confirmados do covid-19, há 37 casos suspeitos em isolamento domiciliar e 24 pessoas estão internadas com sintomas do coronavírus. Seis mortes estão sendo investigadas.

