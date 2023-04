Dose de reforço da vacina bivalente contra Covid-19 contempla novos grupos em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Saúde de Ibaté liberou a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 para pessoas com comorbidades a partir de 12 anos de idade. A inclusão desse novo grupo no público prioritário segue orientação do Ministério da Saúde.

Para se imunizar basta procurar a UBS ou PSF mais próximo do seu bairro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 15h. É obrigatório a apresentação de documento com foto, CPF e Carteirinha de Vacinação contra a Covid-19. É necessário já ter tomado pelo menos duas doses das vacinas monovalentes (Astrazeneca, Pfizer, Coronavac e Janssen) e ter intervalo mínimo de 4 meses desde a última dose.

“Esse público é um grupo que foi bastante afetado pela covid-19. Então é muito importante que as pessoas com comorbidades se vacinem para que elas fiquem protegidas contra a variante Ômicron”, reforça a secretária da saúde, Elaine Sartorelli Breanza.

Confira a relação de comorbidades elencadas para vacinação com a vacina bivalente:

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Diabetes mellitus

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Doença hepática crônica

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares

Doença renal crônica

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

Insuficiência cardíaca (IC)

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Obesidade mórbida

Pneumopatias crônicas graves

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Síndromes coronarianas

Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas

Valvopatias

Dessa forma, o público prioritário atualizado que deve se vacinar com a dose bivalente contra covid-19 é composto pelos seguintes grupos:

- Pessoas com comorbidades;

- Pessoas com 59 anos ou mais de idade;

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores;

- Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;

- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade);

- Gestantes e puérperas;

- Trabalhadores da saúde;

- Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);

- População Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas;

- Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

