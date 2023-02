Covid-19: Vacina bivalente começa a ser aplicada nesta terça-feira

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos reforça que começa nesta terça-feira, 28, nas 11 unidades básicas de saúde (UBS’s), a aplicação da vacina bivalente, que protege contra as cepas atualizadas da Covid-19, incluindo a subvariante Ômicron.

Nesta primeira fase a Prefeitura recebeu 11.904 doses de vacina do Departamento Regional de Saúde (DRS-III Araraquara) para vacinar pessoas com 70 anos ou mais, além de pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais de idade, as que estão vivendo ou trabalhando em instituições de longa permanência e a população indígena, quilombola e ribeirinha.

Para receber o imunizante, a pessoa precisa já ter tomado ao menos duas doses da vacina contra a Covid-19 (esquema vacinal primário completo), sendo que a última dose recebida precisa ter sido aplicada há pelo menos quatro meses. No ato da imunização, é necessário portar a carteira de vacinação e o CPF original e, no caso dos imunossuprimidos, uma carta médica acusando a condição de saúde do paciente.

Em São Carlos a vacina vai ser aplicada de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h, nas seguintes unidades: UBS Aracy, UBS Redenção, UBS Botafogo, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Vila Izabel, UBS Azulville, UBS Vila Nery, UBS São José, UBS Santa Paula, UBS Delta e UBS Santa Felícia.

Já os pacientes cadastrados nas Unidades de Saúde da Família (USF’s) receberão as doses pelas respectivas equipes de forma programada, conforme calendário, e, no caso das pessoas acamadas, o munícipe deve procurar a unidade de saúde de referência e solicitar a vacinação, que será feita no domicílio, mediante agendamento. Já as pessoas que estão vivendo em instituições de longa permanência e os trabalhadores destas instituições serão imunizados no próprio local.

Os públicos serão ampliados conforme a chegada de novas doses e de acordo com as orientações técnicas do Ministério da Saúde.

