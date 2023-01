Covid-19: São Carlos ainda não recebeu doses para vacinar crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades

Criança recebe vacina contra a Covid-19 - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que está em contato com o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) do Departamento Regional de Saúde (DRS-III Araraquara) para saber sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças de seis meses a dois anos sem comorbidades, já que as doses destinadas a este público ainda não foram enviadas ao município.

No momento, São Carlos vacina normalmente as crianças de seis meses a dois anos com comorbidades, bem como as crianças de três anos em diante sem comorbidades. Os adolescentes, adultos e idosos, com ou sem comorbidades, também podem se vacinar.

Novidades referentes à vacinação infantil serão disponibilizadas nos órgãos oficiais de divulgação da Prefeitura Municipal de São Carlos, de acordo com as normas técnicas emitidas pela Secretaria de Estado da Saúde.

SÍNDROME GRIPAL: SAIBA ONDE FAZER A TESTAGEM

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), informa que os atendimentos para os pacientes com quadro de síndrome gripal permanecem nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos bairros Cidade Aracy, Vila São José e no Posto do SAAE, localizado na rua Francisco Possa, Nº 1.450, no Santa Felícia, das 7h30 às 16h.

A diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Crislaine Mestre, ressalta a importância do diagnóstico. "Os pacientes que apresentarem sintomas, mesmo que leves, devem procurar os postos de testagem", orienta a diretora.

