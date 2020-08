Covid-19: morre mais um paciente da clínica particular de idosos

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica que morreu a pouco na enfermaria um hospital particular mais um idoso com resultado positivo para COVID-19 que frequentava uma instituição particular de longa permanência para idosos, local onde foi detectado um surto de COVID-19 no final de julho, com 13 dos 26 idosos institucionalizados infectados pelo novo coronavírus.

Desta vez trata-se de uma mulher de 84 anos que morreu na noite desta quarta-feira (05/08).



Com resultado positivo para a COVID-19 também já morreram outros 2 idosos: uma mulher de 94 anos no dia 31/07 e outra de 95 anos que faleceu na noite da última terça-feira (04/08).



Também na terça (04/08) morreu um idoso de 90 anos que estava institucionalizado nessa clínica particular, porém o resultado foi negativo para o novo coronavírus.



Portanto neste momento São Carlos continua com 1.487 casos positivos para a doença, porém com mais um óbito, o 26º, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados desde 30/07 quando fez o exame na própria instituição.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também