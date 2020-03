Centro amanhece praticamente vazio, mas algumas lojas descumprem decreto municipal

Pessoas aglomeradas na manhã deste sábado - Crédito: Marco Lúcio

Na manhã deste sábado, 21, primeiro dia do decreto municipal baixado pelo prefeito Airton Garcia (PSL), onde determina que estabelecimentos comerciais não devem atender o público para evitar aglomeração de pessoas e consequentemente a não propagação do coronavírus, algumas lojas abriram as portas.

Na baixada do Mercado Municipal e Avenida São Carlos, a reportagem do São Carlos Agora fez um apanhado e constatou que dentro do Mercadão estabelecimentos estavam abertos.

Por exemplo duas lanchonetes atendiam normalmente os clientes. Em uma lotérica, na fila, uma certa aglomeração. Em ambos os casos, a população não respeitava a distância de um metro de distância entre eles. No camelódromo, lojas estavam abertas também.

Pelo centro, em uma rápida passagem, bares, estacionamento de veículos, casa de materiais de construção, entre outras lojas estão abertas e não cumprem o decreto.

A reportagem entrou em contato com o João Muller, secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e a informação dada é que fiscais municipais já estão a caminho para orientar e autuar os comerciantes que não cumprirem as determinações.

