Casos de covid-19 voltam a aumentar em SP e mais 15 estados, diz boletim da Fiocruz

Divulgado nesta sexta-feira (3), o novo Boletim InfoGripe Fiocruz aponta para aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19. Os dados mostram um crescimento recente da doença bastante claro no estado de São Paulo. No Amazonas, esse sinal está presente há mais tempo. Além disso, alguns estados já começam a apresentar aumento na população idosa. Referente à Semana Epidemiológica (SE) 8, período de 19 a 25 de fevereiro, a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 27 de fevereiro.

Das 27 unidades federativas, 16 apresentam crescimento de SRAG na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a SE 7: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. No Amazonas e São Paulo, observa-se aumento em praticamente todas as faixas etárias analisadas. No AM, o crescimento de Covid-19 está aliado ao aumento simultâneo de influenza A (gripe), embora em menor intensidade. Já em São Paulo, observa-se crescimento de Covid-19 na população adulta, enquanto o quadro entre crianças e adolescentes ainda não seja possível identificar a causa específica a partir dos dados laboratoriais inseridos no sistema de notificação até o momento.

No Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, o aumento de casos de SRAG está concentrado em crianças e adolescentes. Assim como em São Paulo, os dados laboratoriais não permitem identificar a causa associada a esse aumento.

No Ceará e Rio de Janeiro, também há aumento na população a partir de 80 anos, possivelmente associada à Covid-19. No Amapá, Pará e Roraima, o sinal observado ainda é compatível com cenário de oscilação em período de baixo volume de casos, embora o aumento no Amazonas sirva de alerta para os estados da mesma região.

Diante desse cenário, o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, reforça que a adesão à campanha de vacinação, que se iniciou nesta semana, é essencial. Para enfrentar esse momento de forma mais segura, é fundamental que toda a população esteja em dia com a sua vacinação, de acordo com as doses recomendados para cada faixa etária. Gomes ressalta que, no caso dos grupos prioritários, o reforço nessa fase de retomada da Covid-19 pode evitar que o quadro observado gere um impacto em termos de casos graves, internações e óbitos. Por outro lado, o pesquisador destaca que esse aumento pode atingir também as demais faixas etárias nas próximas semanas. "O sinal que se inicia na população idosa é um reflexo de que o vírus pode estar ganhando força novamente, aumentando assim a sua transmissão".

