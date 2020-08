Caso São Carlos permaneça na fase amarela, bares e restaurantes poderão abrir até às 22h a partir de segunda-feira (10)

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/SCA

O Governo de São Paulo atualiza nesta sexta-feira (7) as fases do Plano São Paulo de flexibilização da economia em todas as regiões.

Nesta semana foi anunciado a possibilidade de abertura até às 22h de bares e restaurantes em cidades que estejam na fase amarela há 14 dias. São Carlos completa esse período no próximo domingo (9).

Caso a cidade permaneça na fase amarela, o comitê municipal de combate ao coronavírus da Prefeitura Municipal informou que os estabelecimentos poderão funcionar no novo horário a partir da próxima segunda-feira (10).

