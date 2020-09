Vinicius Holmo ensina a preparar um delicioso bolo de fubá cremoso

Olá meus queridos leitores do são carlos agora, hoje eu Vinicius Holmo vou ensinar vocês fazerem um delicioso Bolo De Fubá Cremoso. Essa receita é ideal para você fazer no seu café da tarde. Uma receita muito simples e fácil de ser feita é praticamente colocar todos os ingredientes no liquidificador, levar ao forno e pronto. Espero que vocês gostem da receita, assistam ao vídeo também pois nele está tudo bem explicadinho. Não esqueça de curtir e compartilhar essa receita

INGREDIENTES

4 xícaras (de chá) de leite integral

4 ovos

3 xícaras (de chá) de açúcar

1 pitada de sal

50 gramas de queijo parmesão ralado (um pacote)

1 e 1/2 xícara (de chá) de fubá

2 colheres (de sopa) de farinha de trigo

2 colheres (de sopa) de margarina

1 colher (de sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO

Em um liquidificador, adicione os ovos, o leite e o açúcar Bata por cerca de 1 minuto, adicione o parmesão, o sal, o fubá, a farinha de trigo e a manteiga, bata até ficar homogêneo Depois adicione o fermento em pó e bata só por alguns segundos apenas para misturar Transfira para uma forma untada e enfarinhada, leve ao forno pré-aquecido por 180ºC de 35 a 40 minutos Assim que o bolo der uma leve esfriada pode servir, ideal para servir ainda morno

Bom pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que façam essa receita em suas casas e nos siga no instagram @pilotandofogaopf

