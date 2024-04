Membros do CEPOF-IFSC-USP participam do maior festival público de divulgação de Física dos Estados Unidos

Os pesquisadores e alunos do CEPOF agora tiveram uma nova experencia, participar do maior festival de divulgação de ciências dos EUA, que ocorre anualmente na Texas A&M University , onde mais de 10 mil pessoas se reunirem e visitam o Centro de Física daquela universidade durante todo um dia. São demonstrações de ciências em todos os lugares, desde das salas de aula ate os jardins e pátios. Pessoas vem de diversas cidades trazerem seus filhos os seus familiares em geral para o show.

Neste ano, um grupo de pesquisadores e alunos do CEPOF do IFSC-USP receberam um espaço especial para poder mostrar parte dos seus feitos em ciências que tem interesse publico e que motivam jovens a se interessarem pelas ciências. Comandados pelo Prof. Vanderlei S. Bagnato os membros do CEPOF, e a Dra. Michelle Requena, Dra. Jennifer Machado e a aluna de doutorado Erika Ponce, passaram o dia de sábado mostrando os feitos do CEPOF na utilização da ótica em benefício da vida. Sistema para explicar como funciona a visão humana, detecção de doenças por meios óticos e como a ótica funciona de um modo geral foram temas das demonstrações. “Fomos convidados para participar do show, pois todos sabem os esforços que temos feito no sentido de tornar a ciência cada vez mais popular. Vou um dia de satisfação para todos nós em ver o quanto todos estão interessados em nossos desenvolvimentos e preocupação em tornar a ciência, um instrumento de benefício da sociedade”, diz Bagnato, que ao lado dos pesquisadores e alunos está convencido que tudo que temos feito em São Carlos, está na direção correta da boa demonstração da ciência para a sociedade. Os alunos do CEPOF, na sua maioria, são muito motivados a estas atividades. Fazem com paixão “completa Bagnato. Segundo o professor, estamos planejando para 2025 o maior show de ciências brasileiro no campus da USP de São Carlos. “2025 é um importante ano para a física, pois comemoramos o nascimento na mecânica quântica, uma teoria que explica quase tudo. Iremos comemorar com um dia de maravilhas da ciência em todo nosso campus, palestras, demonstrações e show ao ar livre “diz Bagnato. Para isto deveremos contar com todos os colaboradores, inclusive a Diretoria de Ensino de São Carlos, a Profa. Débora, que sempre tem sido parceira das atividades. “Não basta fazer ciência de excelência, é preciso que ela seja relevante “conclui Bagnato. Sem dúvida a educação com ciência é uma das mais relevantes ações que podemos fazer.

Fontes: Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP, e Dra. Michelle Requena, Dra. Jennifer Machado e a aluna de doutorado Erika Ponce - Pesquisadas e Membros do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP. ; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP.

Ciências é algo que temos que saber não apenas para ser cientista, mas para poder entender o mundo ao nosso redor e não cair nas armadilhas. Um cidadão que gosta e aprecia ciência, tem sempre um compromisso com a verdade. Neste sentido saber ciências chega a ser um exercício de cidadania. Educar nossas crianças em um ambiente de valor e cultivo a ciências e produzir uma geração de grandes cidadãos e um país de grandes perspectivas. Ninguém tem dúvida que ciências é a mola propulsora do desenvolvimento e de nela esta solução dos problemas da sociedade, mas nossa cultura cientifica ainda é pequena, é preciso intensificação disto. Muitas iniciativas existem neste sentido, e o CEPOF é um dos centros de pesquisa que anualmente dedica uma semana a divulgação, com exposições, aulas públicas dentre outras atividades. A Semóptica – semana da ótica, já é parte do calendário da cidade.