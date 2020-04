Vídeos educativos da USP estão disponíveis para aprendizado durante quarentena do Coronavírus – Covid 19

Atualmente com a pandemia do COVID-19 e as essenciais orientações para que as pessoas fiquem em casa é interessante que a população aproveite o tempo também para buscar mais conhecimentos.

OInstituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (CEPOF -IFSC/USP) possui há mais de 20 anos uma equipe totalmente dedicada a produção de vídeos e conteúdos educacionais (PROVE - Produção de Vídeos Educacionais),inclusive programas de rádio e televisão, livros, vinhetas de rádio, e outras ações e produções educativas e em difusão científica, formada pelos profissionais em jornalismo e comunicação social e técnicos especializados a exemplo: Brás José Muniz, Anderson Muniz, Marcel Firmino, Sergio Candiano , Kleber J. S. Chicrala ,Wilma Barrionuevo, Viviani Marchi ,dentre outros colaboradores,inclusive com a colaboração e participação de estagiários , bolsistas , professores/pesquisadores, a exemplo do Prof. Dr. Luiz Antônio de Oliveira Nunes ( Canal Oficiência) e outros, voluntários e instituições parceiras, com a coordenação do CEPOF –IFSC - USP Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

Essa iniciativa se iniciou á alguns anos, ou seja, desde o início e implantação do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica(CEPOF) nas dependências do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP, explica o jornalista e radialista Kleber Chicrala, e se ampliou em 2001, com o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, gravando aulas de Física Universitária Básica e outros programas, onde na época foi uma atividade extremamente inovadora e teve impacto muito grande na formação de muitos alunos, inicialmente os vídeos e produções eram disponibilizados em vídeo-locadoras da cidade, escolas/instituições de ensino, locais públicos, e na biblioteca do Instituto de Física de São Carlos – USP.

A equipe do PROVE e IFSC/USP também é responsáveis pelo Canal 10 da NET São Carlos, e mantém parcerias, a exemplo da TVE São Carlos, e rádios como a da Ufscar, que possui programações extremamente atrativas, inclusive com a transmissão de eventos locais, como a Missa dominical da Igreja Nossa Senhora de Fátima, e eventos nacionais e internacionais, palestras diversas, além das aulas ministradas pelos professores do IFSC – USP e outras instituições de ensino e pesquisa, e as produções para a televisão , rádio e jornais/Sites produzida pelos membros da própria equipe.

De acordo com oProf. Sebastião Pratavieira do CEPOF - IFSC/USP:“ o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica(CEPOF) financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (CePOF/FAPESP) e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) de Óptica Básica e Aplicada às Ciências da Vidas mantido peloConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), possuem diversas atividades de difusão científica e educativa, e dentre elas a produção de conteúdo áudio -visual é uma das mais importantes “, afirma o pesquisador.

"Todo o vasto acervo do PROVE incluindo aulas tradicionais, entrevistas, palestras e seminários para o público em geral, estão disponíveis em um canal no Youtube. Durante a quarentena é importante que as pessoas usem parte do tempo para aprender mais, como, por exemplo, conhecer mais sobre o mundo da Física e Óptica e da sua importância na nossa vida". destaca o professor Pratavieira.

Canal no Youtube: https://www.youtube.com/user/SiteCepof/videos

Da esquerda para a direita alguns membros da equipe de Difusão Científica do INCT/IFSC – CEPOF – IFSC - USP:Kleber Jorge SavioChicrala, Sergio Candiano,Anderson Muniz, Marcel Firmino , Wilma Barrionuevoe Brás José Muniz. Fonte: Jornalista/radialista Kleber J. S. Chicrala – Jornalismo Científico do INCT/IFSC – CEPOF – IFSC – USP e entrevistado Prof. Dr. Sebastião Pratavieira

Jornalista e Radialista Kleber Jorge Savio Chicrala

