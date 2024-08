Na USP de São Carlos - Lançamento do livro “Condutas e inovações nos cuidados com feridas crônicas”

Um dos destaques da semana que está terminando foi a notícia do lançamento do livro “Condutas e inovações nos cuidados com feridas crônicas”, uma publicação assinada por pesquisadores do Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos, da USP (IFSC/USP) e do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF), este último alocado no mesmo Instituto, sendo um CEPID da FAPESP. Fernanda Mansano Carbinatto, Antonio Eduardo de Aquino Junior e Vanderlei Salvador Bagnato são os pesquisadores responsáveis por esta publicação, em formato PDF, tendo como foco difundir os conceitos, características, formas de tratamentos convencionais e outros inovadores, neste último caso através da utilização de técnicas fotônicas, bem como dar a conhecer as principais dificuldades encontradas no tratamento de feridas crônicas. Feridas crônicas são lesões na pele ou tecidos subjacentes que não cicatrizam de maneira normal, ou seja, não passam pelas fases esperadas de cicatrização de forma eficiente e rápida. As feridas crônicas surgem devido a vários fatores, como, por exemplo, problemas circulatórios, como insuficiência venosa, diabetes e doença arterial periférica. Infecções também podem causar feridas crônicas, já que essas infecções podem impedir o processo normal de cicatrização. Outra causa é o chamado “trauma repetitivo”, como uma pressão constante ou fricção, como no caso de úlceras de pressão (também conhecidas como escaras), e ainda problemas relacionados com a idade avançada, já que o envelhecimento pode reduzir a eficiência do sistema imunológico e a capacidade de regeneração dos tecidos, tornando a cicatrização mais lenta e aumentando o risco de feridas crônicas. Este livro vem agregar um lote de conhecimentos para os profissionais que lidam com feridas crônicas, de forma a que eles possam saber qual o tipo de tratamento que é mais efetivo para determinado tipo de lesão. Para a confecção desta publicação, além dos esforços de pesquisadores e colaboradores de diversos setores, muito contribuíram os inúmeros pacientes que realizaram tratamentos de feridas crônicas com a equipe de pesquisadores do Grupo de Óptica do IFSC/USP e do CEPOF, sempre tendo como meta contribuir para a melhor qualidade de vida de todos quantos são acometidos por feridas crônicas. Esta é uma publicação muito útil para os profissionais de saúde e para o público em geral. Aconselho a uma leitura! Os interessados podem acessar este livro através do link - https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/wp-content/uploads/2024/07/Condutas-e-Inovacoes-nos-cuidados-com-Feridas-Cronicas.pdf

