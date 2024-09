Laser em pontos de acupuntura (laserpuntura) associado ao exercício físico no tratamento da dor no joelho

Profa. Dra. Lívia Assis - Programa de Engenharia Biomédica da Universidade Brasil (UB)

Uma das principais causas de dor no joelho é decorrente de uma doença denominada de osteoartrite de joelho. A doença ocorre devido a uma condição degenerativa da articulação do joelho, causando inflamação, edema, rigidez, limitação do movimento, atrofia e fraqueza muscular e, consequente, comprometimento funcional. A dor crônica no joelho, além de afetar a saúde física, pode impactar negativamente a saúde mental dos indivíduos acometidos.

A osteoartrite de joelho está relacionada a diversos fatores, dentre eles podemos citar o envelhecimento, sobrepeso, sedentarismo, trauma na articulação e distúrbios relacionados ao trabalho.

A gestão terapêutica da doença é um desafio clínico significativo para a medicina regenerativa, devido à limitada capacidade de reparação da cartilagem articular. Entretanto, a realização de exercício físico adequados para o joelho associado ao uso de tecnologias a laser são fundamentais para a redução da dor e melhora de qualidade de vida.

Pacientes com dores no joelho foram tratados com o uso de laser em pontos de acupuntura específicos do joelho (laserpuntura) combinado a um protocolo de exercício físico apropriado. A pesquisa está sendo coordenada pela Profa. Dra. Lívia Assis do Programa de Engenharia Biomédica da Universidade Brasil (UB) em colaboração com a Profa. Dra. Carla Tim e com o Labetec da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP, campus Baixada Santista), sendo parte do projeto de doutorado do aluno Yuri Victor Barbosa Silva. “Os resultados desta pesquisa foram verdadeiramente surpreendentes. A maioria dos pacientes demonstrou um nível elevado de satisfação com os resultados obtidos, expressando uma profunda gratidão pelos benefícios alcançados. A eficácia das intervenções propostas trouxe um impacto significativo na qualidade de vida dos participantes, e isso é gratificante”, diz a coordenadora do Projeto.

Diretrizes de reabilitação afirmam que o exercício físico é considerado um importante no controle da dor crônica, visto que exerce uma série de benefícios potenciais, incluindo a melhoria da função física e do humor, bem como a diminuição do risco de doenças secundárias de saúde. Ainda, a Laserpuntura é uma técnica terapêutica que combina princípios da acupuntura com o uso de laser. Em vez de usar agulhas como na acupuntura tradicional, essa técnica utiliza luz para estimular pontos específicos no joelho. O objetivo da técnica é reduzir a inflamação, aliviar a dor e melhorar a funcionamento da articulação.

A Profa. Lívia conclui que “os ensinamentos sobre a luz adquiridos no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF/FAPESP - INCT) do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC-USP), coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, juntamente com os ensinamentos do Prof. Dr. Nivaldo Parizotto, fisioterapeuta e pesquisador da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) e da Universidade Brasil (UB) durante a minha trajetória acadêmica, foram fundamentais para ampliar meu conhecimento e desenvolver novas abordagens de tratamento utilizando o laser, integradas aos meus protocolos de reabilitação do joelho.”

Fontes: Profa. Dra. Lívia Assis do Programa de Engenharia Biomédica da Universidade Brasil (UB); Prof. Dr. Nivaldo Parizotto, fisioterapeuta e pesquisador da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) e da Universidade Brasil (UB); Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador e Membro do CEPOF – INCT – IFSC – Grupo de Óptica - USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – Grupo de Óptica - USP