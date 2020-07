Kits educativos e temáticos de ciências são desenvolvidos em parceria com o centro de pesquisa em óptica e fotônica – IFSC/USP e podem ser aplicados no ensino a distância

Uso do Kit Educativo de Ciências sendo usado em aula por alunos de escola pública - Crédito: Divulgação

No momento em que a pandemia causada pelo CoronaVírus - Covid 19 nos impõe isolamento social, e as aulas nas escolas estão suspensas, a modalidade do ensino a distância toma proporções gigantescas, e vem como a principal solução para a continuidade das aulas.

E nesta direção, o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF)– Instituto de Física de São Carlos(IFSC) – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, vem produzindo kits educativos aplicados nas escolas como uma ferramenta educativa e didática para solucionar a limitação das aulas presenciais. Com temas variados e diversificados, apoiam as aulas dos professores de forma ilustrativa, sendo de muito fácil compreensão por parte dos alunos.

As atividades experimentais realizadas em casa pelos alunos, e orientadas pelos professores a distância, produzem motivação suficiente para potencializar o ensino-aprendizagem , contribuindo para o desenvolvimento científico e educativo, dentro da proposta e ações de difusão científica promovidas pelos pesquisadores e corpo técnico do CEPOF –IFSC – USP.

Com o objetivo de propiciar aos alunos a utilização de uma ferramenta educativa viável e motivante, os professores e escolas utilizam de métodos didáticos de aulas onde são aplicados com sucesso os kits educativos, dentro da proposta de construção do conhecimento.

Ensinando os fundamentos teóricos contidos nestes materiais didáticos( kits educativos) , os alunos são desafiados, questionados para o entendimento e participação, norteando a aprendizagem de maneira lúdica e pedagogicamente correta.

Os experimentos, proporcionados com a utilização dos kits didáticos, ajudam no desenvolvimento cognitivo e na construção do conhecimento, além dos alunos poderem postar e compartilhar em rede social suas experiências educativas. Podendo até mesmo participar da proposta de uma Feira de Ciência virtual. Proposta está que já está sendo construída com as escolas, professores, dirigentes e alunos, para dar continuidade este ano (de forma virtual) a Feira de Ciência que tradicionalmente érealizada de forma presencia no Campus da USP de São Carlos (Feira de Ciências que faz parte das atividades e ações de difusão científica do CEPOF – IFSC – USP).

Segundo Mirian Barbosa que compõem a equipe do CEPOF, na montagem de kits educacionais:Falar de Ciência é falar da vida, do cotidiano, onde tudo

esta conectado no dia a dia!

Os kits educacionais de ciências são projetados para complementar a educação formal em sala de aula. Esses kits contêm equipamentos, materiais, manuais e referências de laboratório para serem práticos para fornecer um aprendizado holístico aos alunos.

Existem inúmeros benefícios que os kits de ciências da educação oferecem aos estudantes. O aluno é capaz de aprender ciências experimentalmente com a ajuda desses kits. A aprendizagem experiencial ou a aprendizagem por experiência é essencial para transformar o conhecimento em sabedoria para o adolescente. A aplicação dos Minis – laboratórios ajuda absorver mais conhecimento e garante que o aprendizado permaneça na mente por mais tempo, aguça o pensar, as descobertas propostas nos manuais e por consequência a criatividade em desenvolver novos experimentos e projetos de estudos. O ensino em sala de aula não é suficiente se você deseja que seus filhos tenham mais conhecimento. Os kits educacionais de ciências tornam o aprendizado mais eficaz para os alunos, abrindo caminhos para o conhecimento e desejo em qual área poderá leva-lo a cursar na Universidade. Existem inúmeros benefícios que os kits de ciências da educação oferecem aos estudantes. O aluno é capaz de aprender ciências experimentalmente com a ajuda desses kits. A aprendizagem experiencial ou a aprendizagem por experiência é essencial para transformar o conhecimento em sabedoria para o adolescente. A aplicação dos Minis – laboratórios ajuda absorver mais conhecimento e garante que o aprendizado permaneça na mente por mais tempo, aguça o pensar, as descobertas propostas nos manuais e por consequência a criatividade em desenvolver novos experimentos e projetos de estudos. O ensino em sala de aula não é suficiente se você deseja que seus filhos tenham mais conhecimento. Os kits educacionais de ciências tornam o aprendizado mais eficaz para os alunos, abrindo caminhos para o conhecimento e desejo em qual área poderá leva-lo a cursar na Universidade.

Outro benefício crucial do uso de kits de ciências educacionais é que eles tornam o aprendizado muito divertido. Como esses kits são práticos, os adolescentes podem se divertir enquanto experimentam. Por exemplo, um kit de ciência uma Fantástica viagem no mundo das corese sensações!Autor:Vanderlei Bagnato (USP).

Explicavisualmente como o cérebro e seus olhos respondem a luz, que entretêm os adolescentes e as fazem entender de forma lúdica.

E não posso deixar de citar as fontes que são origem desses kits, autores da Universidade de São Paulo – USP, que colocam a disposição de seus conhecimentos para dar oportunidade ao adolescente entenderem que ciência é explorar ideias e como elas se aplicam ao mundo real - especialmente quando os professores utilizam técnicas de ensino práticas e envolventes. Os professores precisam do apoio e treinamento necessários para empregar técnicas novas e eficazes que mantenham os alunos envolvidos.

Os kits de ciências educacionais são, de fato, a maneira mais segura de aprender ciências. Existem muitas teorias e princípios na ciência que só podem ser entendidos quando demonstrados na prática.

Existem kits científicos para explicar o funcionamento de aparelhos eletrônicos, como computadores, telefones celulares, como exemplo oKIT Plataforma de computação - Programando na Trilha do Arduino.Autor: LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NUNES (USP).

O KIT BIOLOGIA – O mundo microscópico. Autoras: Eliana Dessen e MayanaZatz(USP).

É um convite para o mundo microscópico, mundo desconhecido para grande maioria dos alunos. Começa o entendimento porque devemos manter a higiene das mãos, por exemplo!

Os kits educacionais de ciências tornam o aprendizado rápido, fácil e agradável!

Combinar experiências de aprendizado de ciências de alta qualidade com uma forte compreensão que motiva os alunos a permanecer envolvidos são ferramentas poderosas para ajudar a preparar a juventude para mundo. Nós - empresas, educadores e pais - precisamos trabalhar juntos para ajudar os adolescentes a realizar seus sonhos e potencial para prosperar em sua formação.

Mirian Barbosa que compõem a equipe do CEPOF – IFSC –USP Na vida todos nós somos observadores!

Só através da experimentação a nossa imaginação se abre de forma irreversível e toda vez que aprendemos naprática se torna inesquecível!

Fonte: Kleber Chicrala – Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP eMirian Barbosa -CEPOF –IFSC –USP ( Entrevistada).

Exemplo dosKits de Ciências que podem ser utilizados em aulas presenciais e a distância (EaD)









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também