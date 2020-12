Ensino a distância frente a pandemia une Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica na criação do programa "Educação para Todos

ESTRATÉGIAS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO EM PARCERIA COM AS UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISAS: A EXEMPLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS -SP E O INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS – USP – CENTRO DE PESQUISA EM ÓPTICA E FOTÔNICA NO SENTIDO DE ENSINAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA TELEVISÃO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A televisão pode e deve ser usada como uma forma pedagogicamente aceitável de ensinar, principalmente com alimitação imposta pelo novo Corona Vírus – Covid 19. O hábito de ver televisão faz parte da cultura atual. Na maioria dos lares brasileiros, estejam eles no ponto mais distante do mapa, a TV está presente entretendo e distraindo as pessoas, e por ser um meio de comunicação tão atraente e popular acaba por interferir no modo de pensar, agir e se relacionar com o mundo. Nesse sentido, o Programa “ Educação para Todos” e a proposta de ensinar os alunos da educação básica de ensino na cidade de São Carlos – SP, criado dentro da parceria da Prefeitura Municipal de São Carlos ( Secretaria Municipal de Educação) e a Universidade de São Paulo (USP) – Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica, procura mostrar de uma forma atraente, o uso desta tecnologia para promover a aprendizagem de forma criativa e atualizada, já que a grade de programação de todas as emissoras busca tratar de assuntos atuais em seus programas, sejam eles educativos, informativos ou de entretenimento. Sendo assim, os meios tecnológicos de comunicação, em especial a televisão, podem ser usados como recurso para educar, motivar os alunos e transformar as aulas interessantes, sendo ministradas pelos mesmos professores que eram conhecidos e acostumados dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, e veiculados no canal de TV mantido pelo Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – Instituto de Física de São Carlos – USP – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica , ou seja, canal 10 da NET de São Carlos, e pelo canal de TV mantido pela Prefeitura Municipal de São Carlos, ou seja, TVE de São Carlos, e em outros canais de TV em parceria, além dos meios de comunicação e digitais existentes.

A equipe de Difusão Científica do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – Instituto de Física de São Carlos – USP ,ficou e ficará a cargo das gravações, edições e produção em geral das aulas que estão sendo gravadas com professores da rede municipal de ensino de São Carlos e profissionais em geral, e irão veicular nos canais de TVs parceiras do projeto, para que os alunos assistam as aulas e entendam a matéria e conteúdo.

Segundo o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, diretor do Instituto de Física de São Carlos e Coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – USP: “ Se a gente não se preocupar em educar, mesmo na pandemia, poderemos ter uma geração com menores oportunidades no futuro. Todo esforço para poder dar instrução e disciplina minimiza os efeitos maléficos do isolamento “, completa Bagnato.

A Secretária Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São Carlos, Professora Cilmara Seneme Ruy , esteve presente na elaboração e direção do Programa “Educação para todos”, inclusive representando a Prefeitura Municipal de São Carlos ( Secretaria Municipal de Educação).

O intenso e dedicado trabalho da equipe de Difusão Científica – CEPOF –IFSC - USP, e da Prefeitura Municipal de São Carlos (Secretaria Municipal de Educação) formado por técnicos, assessores, diretores, jornalistas, professores, colaboradores, parceiros, são de fundamental importância para realização de programas educativos desta natureza, principalmente neste momento de pandemia e necessidade de dar continuidade na educação no país e no mundo.

E assim foi criado o “Programa Educação para todos”, para serem ministradas aulas pela televisão, na parceria educativa do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – Instituto de Física de São Carlos – USP e a Prefeitura Municipal de São Carlos via Secretaria Municipal de Educação, tendo seu lançamento oficial do referido Programa nesta quinta feira (03/12/2020 ) ás 10 hs no auditório da FESC – Fundação Educacional de São Carlos, dando início aos trabalhos de transmissão das aulas para os alunos da rede pública municipal de ensino de São Carlos.