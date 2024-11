Em congresso internacional de laser – Representante da USP de São Carlos foi a única instituição de pesquisa brasileira presente

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) foi a única instituição de pesquisa brasileira presente no “18º WFLD Internacional Congress”, através de pesquisadores e bolsistas do Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica (CEPOF), um encontro internacional que ocorreu na cidade de São Paulo entre os dias 11 e 13 de novembro. O World Federation for Laser in Dentistry (WFLD) é uma associação internacional que reúne os seus membros a cada dois anos, sendo que esta edição do congresso reuniu cerca de seiscentos participantes oriundos de todo o mundo. A programação deste congresso compreendeu a realização de diversas apresentações, bem como contribuições orais e na forma de painéis de inúmeros congressistas. Participaram neste encontro pesquisadores que desenvolvem tecnologias e também procedimentos clínicos na área do laser em odontologia” e em diversas áreas afins, tendo participado instituições de pesquisa e empresas na forma de expositores. Em conversa mantida com o Dr. Antônio Aquino Junior, que coordena a unidade de terapias junto com a Santa Casa de São Carlos e com o IFSC/USP, a presença marcante da CEPOF neste evento serviu não só para conhecer o que se faz no mundo na área de óptica e fotônica, mas principalmente para mostrar as tecnologias que temos desenvolvido sobre aplicações do laser no controle e manutenção de doenças crônicas, como a Fibromialgia, Artrites, e mesmo o Parkinson, estudos esses que desde há algum tempo são destaques na USP de São Carlos. O esforço feito pelos diversos participantes, estudantes bolsistas e demais pesquisadores para estarem presentes no evento, mostra o quanto o CEPOF está preocupado em ter a devida inserção internacional com seus trabalhos. De fato, os trabalhos desse Centro, tanto na área do câncer como na terapia de doenças crônicas, são referências nacionais, tendo mesmo o Sistema Único de Saúde (SUS) adotado a terapia fotodinâmica para o tratamento do câncer de pele. O constante trabalho, mantendo as pesquisas clínicas na Santa Casa de São Carlos e em diversos outros locais, mostra o quanto os pesquisadores são-carlenses estão comprometidos com a realização de ciência com responsabilidade social. Contudo, é bom salientar que um dos destaques do IFSC/USP na área de aplicações de laser não fica reduzido às pesquisas, mas também às parcerias proporcionadas pela Unidade Embrapii de Instrumentações Ópticas para a Saúde, abrigada no IFSC/USP. Através dos mais de quarenta projetos de parcerias realizadas com empresas de todo Brasil, o CEPOF vem tornando uma realidade a sua interação com a população, já que os diversos desenvolvimentos feitos são pensados para o bem-estar da sociedade. Pesquisas pagas pelas empresas, em conjunto com a EMBRAPII, têm permitido que a população receba os maiores benefícios em um curto intervalo de tempo, sendo que os desenvolvimentos e produtos gerados já extrapolam as fronteiras do país. É fato que a unidade Embrapii do IFSC/USP tem feito um grande esforço para que as ciências desenvolvidas no IFSC/USP tenham não só um impacto técnico-cientifico, mas também um impacto econômico pensando na sociedade. Daqui endereço os parabéns aos esforços e à participação do CEPOF, do IFSC/USP e do próprio campus da USP de São Carlos nos eventos internacionais em que participam, que são, efetivamente, relevantes para a saúde pública.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Leia Também