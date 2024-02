Com paisagens exuberantes - Conheça a EN2 - A estrada mais longa de Portugal

Como bom português que sou, hoje partilho com os meus leitores uma sugestão muito legal. Assim, se pretende ir de férias para Portugal - principalmente no Verão europeu - não perca fazer uma viagem de carro ou moto simplesmente extraordinária, com paisagens exuberantes. A EN2 - Estrada Nacional 2 - é a estrada mais longa de Portugal, com 738 quilómetros de extensão, que atravessa o país de norte a sul com paisagens deslumbrantes. Nesta viagem, o visitante pode usufruir de uma experiência única proporcionada por aquela que é a estrada europeia mais longa, iniciando-se na cidade de Chaves (Região Norte/Vila Real) e terminando em Faro (Sul), o que significa atravessar a maior estrada europeia. A EN2 é a terceira estrada mais extensa do mundo, atravessando onze distritos - Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro -, quatro serras, oito províncias - Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, Ribatejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve -, onze rios e trinta e dois concelhos. É uma forma fantástica de conhecer Portugal de uma ponta à outra. A EN2 só é superada em extensão pela famosa Route 66, nos Estados Unidos da América, que liga Chicago a Los Angeles, e pela Ruta Nacional 40, na Argentina, que liga a província de Santa Cruz à fronteira com a Bolívia. O roteiro pode ser feito em quatro ou sete dias, conforme salienta Sara Costa (Destinos e Viagens) - “Ncultura”, sendo que a riqueza paisagística é de tal forma que a viagem poderá ser estendida.

Um roteiro possível: EN2 em 7 dias:

* 1º dia: Chaves / Peso da Régua;

* 2º dia: Peso da Régua / Viseu;

* 3º dia: Viseu ? Pedrogão Grande;

* 4º dia: Pedrogão Grande / Avis;

* 5º dia: Avis / Viana do Alentejo;

* 6º dia: Viana do Alentejo / Castro Verde;

* 7º dia: Castro Verde / Faro;

Além das encantadoras paisagens que se encontram pelo caminho, haverá oportunidade de visitar locais portugueses emblemáticos, espaços com história e tradições que merecem uma paragem mais demorada. Resta, ainda, destacar a gastronomia e a doçaria, havendo destinos onde a comida é verdadeiramente tentadora. O traçado da EN2 é um percurso cuja origem se funde com a própria história de Portugal, sendo que os historiadores indicam que muitas das partes que constituem a EN2 integraram as principais vias romanas que permitiam atravessar a Lusitânia. No entanto, essas vias foram sendo melhoradas ao longo do tempo e outras ligações foram surgindo. Por isso, no final do século XIX, época em que era conhecida como Estrada Real, a EN2 já apresentava grande importância. Sempre que os viajantes chegam ao final da viagem, em Faro, existe a tendência de festejarem essa verdadeira aventura, compartilhando as centenas de fotos tiradas no percurso. Acredite! Vale a pena esta aventura, que proporciona um forte conhecimento do país. (Com Sara Costa Destinos e Viagens - “Ncultura”)

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

