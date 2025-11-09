Centenário da Mecânica Quântica: cem anos de um mergulho no invisível

Há cem anos, a humanidade ousou olhar para o invisível e descobriu que o mundo, nas escalas mais profundas, é muito mais estranho do que se podia imaginar. Em 1925, nascia oficialmente a mecânica quântica, a teoria que desafiou o senso comum, reescreveu as leis da física e abriu caminho para boa parte da tecnologia que molda o século XXI.

De partículas a probabilidades

Até o início do século XX, os físicos acreditavam viver em um universo previsível, regido pelas leis elegantes de Isaac Newton. Mas a luz , esse fenômeno aparentemente simples, começou a revelar segredos perturbadores. Experimentos mostravam que, às vezes, ela se comportava como onda; outras vezes, como partícula. A contradição intrigou mentes brilhantes.

Foi então que surgiram nomes como Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e Max Born, que entre 1925 e 1927 lançaram as bases de uma nova física. Heisenberg propôs que não poderíamos conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula , o famoso Princípio da Incerteza. Schrödinger, em resposta, criou uma equação que descrevia o comportamento ondulatório da matéria. Bohr sugeriu que o mundo atômico obedecia a regras próprias, nas quais a probabilidade substituía a certeza.

Do laboratório para o mundo

As ideias pareciam, à época, absurdas até para gênios como Albert Einstein, que desconfiava dessa “loteria cósmica”. Ainda assim, os experimentos confirmaram a validade da nova teoria. O que começou como especulação teórica se transformou em uma das ferramentas mais poderosas da ciência moderna.

Sem a mecânica quântica, não haveria transistores, computadores, lasers, ressonâncias magnéticas, GPS nem a internet como conhecemos. Hoje, ela está por trás de pesquisas sobre computação quântica, criptografia ultrassegura e materiais inteligentes, tecnologias que prometem moldar o próximo século.

Entre o mistério e a revolução

Mesmo com um século de existência, a mecânica quântica continua desafiando nossa intuição. Experimentos recentes mostram que partículas podem permanecer “emaranhadas” a distâncias imensas, comunicando-se instantaneamente , algo que Einstein chamou de “ação fantasmagórica à distância”.

O que antes era filosofia de laboratório agora se transforma em engenharia de ponta. Empresas e universidades no mundo inteiro competem para construir o computador quântico funcional, capaz de resolver problemas que levariam séculos para uma máquina clássica.

Cem anos depois, o espanto continua

Celebrar o centenário da mecânica quântica é celebrar a curiosidade humana , a coragem de fazer perguntas mesmo quando as respostas parecem impossíveis. É lembrar que, sob o aparente caos do mundo microscópico, existe uma ordem sutil, regida por probabilidades, incertezas e beleza matemática.

No fundo, a física quântica não é apenas uma teoria sobre átomos e fótons. É um espelho do próprio pensamento humano: limitado, mas infinitamente curioso. Cem anos depois, ela segue nos lembrando de que compreender o universo é, também, compreender a nós mesmos. O Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, destaca em suas ações de difusão científica a importância do “Centenário da Mecânica Quântica”.



Max Planck: o homem que acendeu a centelha da Mecânica Quântica

Quando Max Planck subiu ao púlpito da Sociedade Alemã de Física, em 14 de dezembro de 1900, ele não imaginava que estava inaugurando uma nova era. Aquele físico de fala calma e hábitos metódicos, mais inclinado à tradição do que à revolução , apresentou uma ideia que mudaria para sempre a compreensão da natureza. Nascia ali o embrião da Mecânica Quântica.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC -USP