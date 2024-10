As tecnologias aplicadas na área da saúde e estética, resultado da Ciência, Pesquisa e Inovação

Entrevistada: Dra. Juliana Urbano

Atualmente o acesso à grandes tecnologias aplicadas à saúde e à estética tem se tornado cada vez mais possível. Isso se deve aos centros de referências em pesquisas cientificas que ampliam conhecimentos para que empresas e profissionais da área viabilizem equipamentos e aprimorem técnicas que quando bem aplicadas, retornam de forma benéfica à sociedade.

Um exemplo é o CEPOF (Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica) do IFSC-USP São Carlos, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, que é pioneiro em disseminação de muitas tecnologias em prol da Odontologia e da Estética.

Profissionais que acompanham os avanços e procuram estar sempre atualizados podem fazer a diferença na qualidade de vida de seus pacientes, como é o caso da Dra. Juliana Urbano, especialista reconhecida no uso de tecnologias avançadas a laser e LED em tratamentos estéticos faciais, corporais e odontológicos pelo CFO (Conselho Federal de Odontologia). Ao longo de 17 anos de formação em Odontologia e com uma vasta experiência na área, ela aplica essas técnicas de forma precisa e personalizada, proporcionando resultados eficazes e minimamente invasivos para os seus pacientes. A utilização de lasers e LEDs em procedimentos de estética e odontologia tem mostrado grandes avanços nos últimos anos, destacando-se pela sua eficácia, segurança e tempos de recuperação mais rápidos.

Laser e LED em Tratamentos Estéticos e Odontológicos

A utilização de luz violeta, por exemplo, é uma das técnicas de LED aplicadas pela Dra. Juliana para clareamento dental. “Essa fonte de luz é altamente eficaz no clareamento dos dentes, pois associado ao gel de peróxido de hidrogénio aplicado na superfície dental, acelera o processo de clareamento. Esta técnica é amplamente reconhecida por proporcionar resultados visíveis em menor tempo, com um procedimento seguro e confortável para o paciente. Além disso, o uso da luz violeta minimiza a sensibilidade dental, que é uma das principais preocupações dos pacientes que procuram clareamentos dentários.

A fotobiomodulação quando utilizamos fontes de luz no comprimento de onda do vermelho e infravermelho, apresentam papeis fundamentais no controle da inflamação, especialmente em tratamentos pós-jato de plasma, um procedimento que visa o reparo da pele. A luz vermelha atua de forma a estimular a cicatrização e a reduzir a inflamação, promovendo uma recuperação mais rápida da pele e sua integridade, garantindo melhores resultados estéticos.”, afirma Dra Juliana Urbano.

Em termos de tratamento de manchas e rugas superficiais, o laser de thulium é uma das ferramentas mais avançadas utilizadas pela Dra. Juliana Urbano. Este laser é altamente eficaz no rejuvenescimento da pele, uma vez que estimula a renovação celular e a produção de colágeno. A sua ação direcionada permite tratar as rugas superficiais de forma precisa, garantindo uma pele mais lisa e jovem, com resultados visíveis já nas primeiras sessões. Além disso, o laser de thulium tem a vantagem de ser minimamente invasivo, o que reduz o tempo de recuperação, permitindo que os pacientes voltem rapidamente às suas atividades diárias.

Outro tratamento de destaque oferecido pela Dra. Juliana é a remoção de tatuagens e micropigmentos, realizada através do laser ND-Yag. Este laser é conhecido pela sua eficácia na remoção de pigmentos profundos na pele, sem danificar os tecidos circundantes. A tecnologia avançada do ND-Yag permite a remoção segura de tatuagens em várias camadas, com menor risco de cicatriz ou hiperpigmentação. É um método eficaz tanto para tatuagens coloridas quanto para as em tons mais escuros, proporcionando excelentes resultados com o mínimo de desconforto.

No campo da depilação a laser, a Dra. Juliana Urbano utiliza o laser de diodo, considerado o padrão de ouro nesse tipo de tratamento. Este laser atua diretamente nos folículos pilosos, destruindo-os de forma seletiva e impedindo o crescimento de novos pelos. A tecnologia do laser de diodo é segura para todos os tipos de pele e permite uma depilação eficaz, com resultados duradouros. Além disso, o tratamento é rápido e confortável, sendo uma excelente opção para quem procura uma solução permanente para o crescimento de pelos.

Para tratamentos odontológicos mais invasivos, como a frenectomia (cirurgia para correção de tecidos gengivais que atrapalham o fechamento dos dentes) ou Correção de língua presa em crianças e adultos, a Dra. Juliana utiliza o laser de alta potência (TW MMoptics), uma ferramenta precisa e eficaz para a remoção de tecidos. Este tipo de laser permite a realização de cirurgias sem sangramento, menor risco de infecções e rápida recuperação. Além disso, o uso do laser de alta potência oferece maior conforto ao paciente durante o procedimento, pois dispensa a necessidade de suturas e reduz significativamente o tempo de cicatrização.

As Vantagens dos Tratamentos com Laser e LED

Segunda a Dra Juliana Urbano a grande vantagem do uso de tecnologias de laser e LED nos tratamentos estéticos e odontológicos reside na sua precisão e na redução do desconforto e tempo de recuperação para os pacientes. Estes métodos permitem a personalização dos tratamentos de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, oferecendo soluções eficazes e duradouras. Além disso, os lasers e LEDs utilizados pela Dra. Juliana Urbano são seguros e aprovados para uso clínico, garantindo a confiança e a tranquilidade dos seus pacientes.

Outro benefício importante é que os procedimentos realizados com laser e LED são minimamente invasivos, o que significa que os pacientes podem obter resultados estéticos significativos sem a necessidade de recorrer a cirurgias tradicionais.

Fontes: Dra. Juliana Urbano, Cirurgiã dentista pela Unesp Araraquara desde 2007, especialista em Endodontia pela Unesp, habilitada em Laser e Biofotônica pelo Conselho Federal de Odontologia, Consultora clínica da empresa MMOptics, Proprietária da Clínica Urbano Laser; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP.

