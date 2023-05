16 de Maio - Dia Internacional da Luz

Prof.Dr. Sebastião Pratavieira - CEPOF - INCT - IFSC - USP Prof.Dr. Sebastião Pratavieira - CEPOF - INCT - IFSC - USP

No dia 16 de maio de 1960, Theodore Maiman, um físico norte-americano, criou o primeiro laser ((acrônimo inglês para light amplification by stimulated emission of radiation, ou seja, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação) funcional do mundo. Esse evento foi um marco histórico para a ciência e a tecnologia, e hoje em dia, o uso do laser é essencial em muitas áreas, como medicina, indústria, comunicação e pesquisa.

Albert Einstein desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da teoria que tornou possível a criação do laser. Em 1917, ele propôs um fenômeno chamado emissão estimulada de radiação, que é a base do funcionamento do laser.

Einstein mostrou que, quando um átomo ou molécula é estimulado por um fóton, ele pode emitir um segundo fóton com a mesma energia e fase do fóton estimulante. Esse processo de amplificação estimulada da radiação é o que permite a produção de feixes coerentes de luz intensa, que é a essência do laser.

Os cientistas que desenvolveram o primeiro laser, se basearam nos trabalhos de Einstein e outros físicos para criar o dispositivo que funcionava com a emissão estimulada de radiação.

O laser é uma fonte de luz intensa e coerente, que permite controlar e direcionar os feixes de luz de maneira precisa e eficiente. Esse tipo de luz tem várias propriedades únicas, como a capacidade de ser polarizada, monocromática e colimada, ou seja, de viajar em linha reta sem dispersão.

Essas características fazem do laser uma ferramenta essencial em muitas áreas, como na medicina, onde é usado em cirurgias de alta precisão, em tratamentos de câncer e em exames diagnósticos; na indústria, para cortar, soldar e marcar materiais; na comunicação, para transmitir informações em alta velocidade; e na pesquisa, para estudar a física, a química e outras ciências.

Além disso, a luz em si é fundamental para a vida e para o nosso planeta. Ela é responsável pela fotossíntese, que é a base da cadeia alimentar, e por regular os ciclos diários dos seres vivos. A luz solar é uma fonte de energia renovável e sustentável, e a sua utilização tem se mostrado cada vez mais importante para reduzir a dependência de fontes de energia não renováveis.

De acordo com o Prof. Sebastião Pratavieira, docente da USP, é por todos esses motivos, que o dia 16 de maio é celebrado como o Dia Internacional da Luz, “para lembrar da importância da luz e das tecnologias que a utilizam. É uma oportunidade para conscientizar as pessoas sobre as aplicações do laser e da luz em diferentes áreas, e para promover a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas e do planeta como um todo.”

O Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CePOF) financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) juntamente com a Iniciativa Brasileira de Fotônica (IBFóton) e a rede de laboratórios de Fotônica Sisfóton do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), celebra este 16 de maio com uma série de atividades. Assista e aprenda mais através do nosso canal no Youtube no QRCode abaixo: