Pós-Graduação Profissional em Química da UFSCar abre inscrições para alunos especiais

Entre os dias 24 a 28 de fevereiro, estarão abertas as matrículas no Programa de Pós-Graduação Profissional em Química (PPGPQ) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os estudantes interessados em cursar alguma disciplina obrigatória do curso de Mestrado Profissional em Química, podem se matricular como aluno especial. Os créditos em disciplinas cursadas em 2025 podem ser aproveitados no ingresso do ano que vem.

Confira no site do PPGPQ (www.ppgpq.ufscar.br) as ementas das disciplinas obrigatórias do PPGPQ; como serão as aulas das disciplinas (datas, horário e local); e como fazer a matrícula como aluno especial (rolar a página até "Matrícula de Aluno Especial, Período de matrícula para aluno especial: 24/02/2025 a 28/02/2025").

Mais informações podem ser obtidas no mesmo site.

