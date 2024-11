Engenharia Elétrica da UFSCar abre inscrições para mestrado

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da UFSCar está com as inscrições abertas para o processo seletivo de alunos regulares para o curso de mestrado em 2025, com início previsto em abril de 2025.

São ofertadas 24 vagas para o curso, que tem como linhas de pesquisa: Fotônica, Processamento Digital de Sinais e Smart Grids. As inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente pela Internet.

Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Bolsas DS de 2025. Neste caso, as inscrições ocorrem até 7 de março e também devem ser feitas pela internet. A perspectiva é de duas bolsas para esse edital.

Mais informações no edital, disponível no site do PPGEE (www.ppgee.ufscar.br), ou no Instagram @ppgee_ufscar.

