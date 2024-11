Câmara realizou solenidade de entrega do Prêmio Chica Lopes

Compartilhar no facebook

A Câmara Municipal de São Carlos realizou na noite da última quinta-feira, 7, uma sessão solene de entrega do Prêmio Chica Lopes, em sua terceira edição, que foi atribuído a Adriana Silva e Silvio Paulino Brandão, em reconhecimento à sua contribuição ao desenvolvimento e promoção da igualdade étnico-racial no município.

O Prêmio Chica Lopes foi a primeira iniciativa da Câmara a homenagear pessoas da comunidade negra em São Carlos e nasceu da articulação do Conselho Municipal da Comunidade Negra e do mandato da vereadora Raquel Auxiliadora.

A sessão foi presidida pela vereadora Raquel Auxiliadora, que destacou que “o prêmio é uma celebração da comunidade negra da cidade e da sua importância para São Carlos, além de ressaltar o compromisso de toda a sociedade com a promoção da igualdade racial”.

Francisca da Conceição Lopes de Oliveira, Chica Lopes, mulher, negra, artista e são-carlense.

Chica nasceu em 8 de dezembro de 1925 e partiu aos 90 anos em 2016. Foi pioneira em quase tudo e deixou um grande legado no teatro, na rádio, na televisão e na vida.

Sua carreira profissional como atriz, começou com o Teatro Experimental do Negro, uma companhia liderada por Abdias do Nascimento para valorizar socialmente a herança cultural, a identidade e a dignidade da comunidade negra por meio da educação, da cultura e da arte.

Em 2005, recebeu o Prêmio Zumbi dos Palmares na Assembleia Legislativa de São Paulo, durante a Semana de Cultura Negra, recebendo várias homenagens. Chica Lopes foi aclamada como umas das principais representantes da comunidade negra e manteve ao longo da vida sua vinculação à cidade de São Carlos e sua gente.

