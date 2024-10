XIX Feira do Livro da UFSCar acontece entre 22 e 24 de outubro

SIGA O SCA NO

09 Out 2024 - 20h22

09 Out 2024 - 20h22 Por Assessoria

Anote na sua agenda: está chegando um dos maiores eventos na área de disseminação científica e de literatura de São Carlos e região. É a XIX Feira do Livro da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), promovida pela Editora da UFSCar (EdUFSCar), que acontece de 22 a 24 de outubro, das 9 às 20 horas, no Saguão da Biblioteca Comunitária, ao redor da Livraria da EdUFSCar, na área Norte do Campus São Carlos da Universidade.

Os mais de 2 mil títulos estarão sendo oferecidos com desconto de até 70% (nos livros publicados pela EdUFSCar) e 25% das demais editoras. Participam da Feira as editoras Aletria, Astral Cultural, Ateliê, Blucher, Companhia das Letras, Companhia das Letrinhas, Conrad, Cortez Editora, Editora Citadel, Editora de Cultura, Editora LVM, Editora dos Editores, EdUFSCar, Edusp, Elefante, Estação Liberdade, L&PM, Lote 42, Pensamento, Palas Athena Editora, Record, Todavia e Vozes. Não perca! Mais informações no Portal da UFSCar, em www.ufscar.br

Leia Também