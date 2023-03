Voluntários Sertanejos do Bem realizam o 3º Varal Solidário

Crédito: divulgação

Neste domingo, 05, os Voluntários Sertanejos do Bem realizaram mais uma ação solidária, onde distribuíram roupas para as famílias carentes do bairro Antenor Garcia, em São Carlos

A ação, denominada 3o. Varal Solidário, tem como objetivo ajudar as famílias carentes do bairro e que necessitam de ajuda. No ano passado, o varal solidário foi realizado no dia 21de abril, feriado de Tiradentes, e ajudou diversas famílias.

“Poder contribuir com essa ação é muito gratificante, porque sabemos a diferença que essa entrega de roupas faz na vida das famílias que mais precisam", disse Ubirajara Teixeira, o Bira, membro do grupo Voluntários Sertanejos do Bem.

De acordo com os Voluntários Sertanejos do Bem, mais de 1000 peças de roupas foram distribuídas.

“Ficamos muito felizes de poder ajudar tantas famílias carentes e agradecemos a todos que puderam colaborar com essa ação solidária", comentou Bira.

O Grupo Voluntários Sertanejos do Bem é bastante conhecido em São Carlos e toda região, onde colaboram em eventos beneficentes, como almoços e cavalgadas, entre outros.

