Voluntárias da Santa Casa realizam bazar em prol do hospital

As voluntárias da Santa Casa de São Carlos abrem o tradicional bazar nesta segunda-feira, 23, a partir das 9h. O evento segue até o dia 27 de novembro e vai funcionar das 9h às 17h, na rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 793 (Casa Verde), ao lado da Santa Casa.

Em função da pandemia da Covid-19, as voluntárias vão se revezar para que apenas duas delas compareçam por dia para fazer o atendimento. Também vão ser respeitados todos protocolos de segurança, com uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

Também por conta da pandemia, todos os itens estarão disponíveis na página da Santa Casa no Facebook, no evento criado para o Bazar das Voluntárias. O objetivo é oferecer uma alternativa para quem está respeitando a quarentena e não está saindo de casa. “Quem quiser comprar uma peça, pode escolher o item e enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Separamos a peça e a pessoa escolhe a forma de pagamento e retirada”, explica a coordenadora do Grupo de Voluntárias, Mariangela Pucci.

O grupo preparou 700 peças feitas à mão, como guardanapos, toalhas de banho, rosto, lavabo, infantis e de mesa (com vários tamanhos e bordados), aventais, porta lingerie, porta prendedores, porta assadeiras, bate mão, mantas, almofadas, jogos americanos e puxa-saco.

Os valores variam de R$ 10 a R$ 150. E quem quiser peças personalizadas, as voluntárias também aceitam encomendas.

O bazar é realizado há 20 anos. Começou como Bingo e Bazar, organizado em clubes e igrejas. E há onze anos, as voluntárias resolveram direcionar o trabalho apenas para o Bazar.

No ano passado, com as duas edições, foram vendidas mais de mil peças. Com o valor arrecadado, R$ 12.972,00, foram compradas cinco longarinas de quatro lugares para as salas de espera do hospital. E para a Maternidade, foi possível adquirir um colchão especial para parto e reformar dez poltronas para acompanhantes.

Para esta edição, as peças começaram a ser confeccionadas em fevereiro pelas 30 voluntárias que fazem parte do grupo. Parte dessa equipe confeccionou mais de doze mil jalecos e 9 mil máscaras para que não faltassem EPIs para os profissionais da Santa Casa.

“Mesmo durante a pandemia, as voluntárias continuaram com a vontade de querer ajudar. Nós distribuímos os trabalhos e, depois dos bordados, as costureiras finalizaram as peças. Não quisemos parar, porque sabemos das necessidades do hospital, que mantém o tratamento de excelência, inclusive nos cuidados com os pacientes Covid”, comenta a coordenadora do Grupo de Voluntárias, Mariangela Pucci.

“O que me motiva é poder fazer pelo menos favorecido, para manter o atendimento e oferecer um tratamento de qualidade também para o SUS. Então, a cada peça vendida, é um incentivo a mais em prol do hospital”, afirma uma das voluntárias, Nilce Morillas.

SERVIÇO

BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS

DATA: 23 A 27 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: 9H ÀS 17H

LOCAL: RUA PAULINO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO, 793 (CASA VERDE), AO LADO DA SANTA CASA

E TAMBÉM NA PÁGINA DO FACEBOOK DA SANTA CASA

CONTATOS: (16) 99113-2636 – MARIÂNGELA OU (16) 99601-1938 – NILCE

