Transporte e Trânsito é uma das primeiras secretarias a utilizar o Sinesp no Estado de São Paulo

Crédito: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 25, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito começou a operar todas as ocorrências através do sistema Sinesp CAD 3.0, sistema gratuito, ofertado pelo Ministério da Justiça.

O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública CAD 3.0 - Central de Atendimento e Despacho - é uma solução de suporte a serviços públicos emergenciais, permitindo a integração do atendimento de forças de Segurança Pública e outros órgãos, no âmbito nacional, estadual e municipal, otimizando a gestão de recursos e diminuindo o tempo de resposta, promovendo uma gestão mais eficaz dos recursos humanos, além de melhorar o planejamento operacional.

Esse sistema já é usado pela Guarda Municipal e agora se integra com os Agentes de Trânsito, possibilitando a transferência de ocorrências entre essas instituições, agilizando o atendimento ao cidadão, padronização de tecnologias e compartilhamento de informações.

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, agradeceu os agentes da GM que deram todo o suporte técnico para a implantação do Sinesp CAD 3.0 e ressaltou a importância da integração das secretarias. “Estou muito feliz com a integração do Departamento de Trânsito no sistema SINESP, a Prefeitura de São Carlos já aderiu ao sistema há 2 anos e estamos colhendo muitos frutos. O sistema permite acesso ao banco de dados, consultas, ele integra toda a tecnologia de segurança ao sistema nacional, o que possibilita compartilhar informações com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e agora com o trânsito, a cidade ganha muito com isso”.

César Maragno, secretário de Transporte e Trânsito, acredita na melhoria do tempo de atendimento com o uso dessa nova tecnologia.

“O Sinesp vai nos ajudar com os dados em tempo real, agora com esse novo sistema vamos saber de forma precisa todas as informações das ocorrências, quando aconteceu, quanto tempo o agente demorou para atender, o tempo para a finalização da ocorrência, tudo muito rápido, além disso com os dados, estatísticas, relatórios disponíveis no sistema, podemos articular e programar ações de prevenção”.

A adesão ao Sinesp CAD é realizada por meio de Termo de Cooperação Técnica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sem custo para o município, o telefone para as denúncias de trânsito é o (16) 3307-1857.

Leia Também