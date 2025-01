Volkswagen confirma investimentos em São Carlos, mas não divulga data

Imagem aérea da fábrica da VW em São Carlos - Crédito: divulgação

Depois que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté convocou uma assembleia para discutir uma possibilidade de deflagrar uma greve na fábrica de motores da Volkswagen, a montadora se manifestou confirmando os investimentos, mas sem confirmar qualquer data.

A possível paralisação poderá ocorrer por conta, segundo o sindicato, do não cumprimento do acordo coletivo de trabalho por parte da empresa, que teria adiado os investimentos na planta local para 2031. A VW emprega cerca de 820 trabalhadores diretos em São Carlos.

Outro item da convocação da reunião prevê a deflagração de greve por tempo indeterminado após 48h de comunicação à empresa. A assembleia também deve autorizar o Sindicato dos Metalúrgicos a propor dissídio coletivo, decisão que pode levar o tema à Justiça do Trabalho.

OUTRO LADO – A assessoria de comunicação da VW divulgou a seguinte nota oficial: "A Volkswagen do Brasil está sempre em busca de fortalecer a competitividade e a eficiência das unidades. Reforçamos que os investimentos na planta de São Carlos seguem mantidos, evidenciando o compromisso da empresa com o desenvolvimento de seus negócios no Brasil e com os colaboradores."

A fábrica em números



1996: Inauguração da fábrica em São Carlos

1997: Primeira unidade do Grupo Volkswagen, fora da Europa, a conquistar a certificação ambiental ISO 14001

1999: Produção do primeiro motor turbo do Brasil

2000: Comemoração do marco de 1 milhão de motores produzidos

2003: Produção do primeiro motor 1.0l com a tecnologia Total Flex do Brasil

2012: Implementação de nova linha de usinagem de Blocos e aumento da capacidade produtiva

2013: Inauguração de novo prédio produtivo responsável pela fabricação da família EA211

2014: Comemoração do marco de 9 milhões de motores produzidos

2015: Produção do primeiro 1.0l TSI Total Flex produzido no Brasil, com investimentos de R$ 460 milhões, e exportação de blocos de motores EA211 para fábrica de Chemnitz, Alemanha

2016: Comemoração de 20 anos de atividades, 10 milhões de motores produzidos e início da fabricação do virabrequim e do motor 1.4 TSI

2017: Anúncio de projeto de exportação do motor 1.4l TSI para o México, com investimentos de R$ 50 milhões

2018: Celebra a produção de 100 mil motores 1.4l TSI para exportação; 11 milhões de motores produzidos

2019: Eleita a unidade de Componentes mais eficiente do Grupo Volkswagen

2020: Alcança o marco de 12 milhões de motores fabricados

2021: Fábrica de motores completa 25 anos, com 12,5 milhões de motores produzidos

