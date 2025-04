Netto entrega projeto de lei para instituir tarifa zero em São Carlos

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, entregou nesta quinta-feira (03/04) ao presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, o projeto de lei para instituir a tarifa zero no transporte coletivo aos sábados, domingos e feriados. A proposta também prevê a criação permanente de uma linha circular dentro da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).



Ao justificar a necessidade do projeto, Donato destacou que poderia adotar a medida por decreto, mas optou por encaminhá-la como lei para garantir sua continuidade independente de futuras gestões. "Queremos que essa política pública seja fixa e permanente na cidade", afirmou.

O presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes, recebeu a proposta e reforçou o compromisso da Casa em analisar o texto com celeridade. "É uma medida importante que trará benefícios diretos à população", disse. O vereador Dé Alvim, presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, também demonstrou apoio à iniciativa.



A proposta agora segue para análise das comissões antes de ser votada no plenário da Câmara.

A Prefeitura pretende instituir a gratuidade a partir do dia 1º de maio, o projeto será financiado com recursos do orçamento municipal.



Também receberam o prefeito Netto Donato, que estava acompanhado do secretário de Relações Legislativas, Waldomiro Bueno, os vereadores Bruno Zancheta, Dé Alvim, Bira, Malabim, Sérgio Rocha, Gustavo Pozzi, Paulo Vieira e Fábio Zanchim.

