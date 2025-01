Trabalhadores da Volkswagen São Carlos podem entrar em greve

Compartilhar no facebook

Trabalhadores da Volkswagen: de acordo com Sindicato dos Metalúrgicos, montadora descumpre acordo e quer adiar investimentos para 2031 - Crédito: divulgação

Os funcionários da fábrica de motores da Volkswagen podem paralisar as atividades a partir da próxima semana. O motivo seria o não cumprimento, por parte da montadora, do acordo coletivo de trabalho firmado e o adiamento de novos investimentos na Planta de São Carlos apenas para 2031. A planta emprega cerca de 820 trabalhadores.

Para tratar deste tema, será realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, uma assembleia geral no próximo domingo, 12 de janeiro, a partir das 9h, no Clube dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, no Jardim Santa Felícia.

Outro item da convocação da reunião prevê a deflagração de greve por tempo indeterminado após 48h de comunicação à empresa. A assembleia também deve autorizar o Sindicato dos Metalúrgicos a propor dissídio coletivo, decisão que pode levar o tema à Justiça do Trabalho.

EXTENSÃO DE ACORDO – No dia 10 d novembro de 2023, os Trabalhadores na Volkswagen planta de São Carlos, aprovaram em assembleia, a Extensão do Acordo Coletivo de Trabalho até 2028, sendo que o acordo em vigor vence em 2025.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, a votação se deu após oito semanas de negociações entre os Sindicato das 4 plantas e a montadora, por intermédio do Sindicato, CSE e Comissão de Fábrica.

O acordo garantia antecipação de investimentos e manutenção dos empregos, previsibilidade para a empresa e também para os trabalhadores. Para a planta de São Carlos o investimento negociado para a produção do motor 1.5 híbrido-flex EVO2 e o credenciamento para fabricação de componentes do motor híbrido garantirá o futuro da fábrica, pois o Motor EA 211 atual, tem prazo de validade em função das normas de emissão de poluentes.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da VW em São Carlos, mas até o momento não obteve um retorno. Caso haja uma resposta, essa publicação será atualizada.

