Você sabia? Em um passado não tão distante, aeroporto de São Carlos operava voos comerciais

Dependências do Aeroporto Estadual Mario Pereira Lopes, em São Carlos

A Azul Linhas Aéreas anunciou recentemente que, a partir de outubro, operará quatro voos diários entre Araraquara e Campinas, utilizando aeronaves ATR 72-600 com capacidade para 70 passageiros.

Em São Carlos, no entanto, não há previsão para o retorno de voos comerciais, segundo a Rede VOA, responsável pela gestão do aeroporto internacional Dr. Mário Pereira Lopes. A última companhia a operar na cidade foi a Ocean Air (hoje Avianca), em 2005. Na época, a empresa oferecia voos para Congonhas e Brasília, utilizando aviões Embraer Brasília 120. A passagem para São Paulo, custava cerca de R$ 250 e os voos partiam no período noturno e o retorno no começo da manhã seguinte.

Em 2019, a Voe Pass chegou a anunciar voos entre São Carlos e Ribeirão Preto, mas os planos foram adiados devido à pandemia de Covid-19.

Apesar disso, o aeroporto de São Carlos está pronto para receber voos comerciais. A Rede Voa investiu R$ 1,2 milhão em melhorias, como a revitalização do terminal de passageiros e a instalação de equipamentos de navegação aérea. Atualmente, o aeroporto atende principalmente voos executivos e abriga um centro de manutenção da LATAM.

