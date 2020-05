Vigésima quinta Cavalgada da Babilônia será dia 6 de setembro

Crédito: Be Caviquioli

Após ter sido suspensa e não ser realizada no dia 19 de abril, devido a pandemia do novo coronavírus, a Comissão Paixão Sertaneja e a Creche da Divina Providência em comum acordo marcaram a data da 25ª Cavalgada da Babilônia no dia 6 de setembro.

“O compromisso em realizar o evento que angaria renda para as crianças da creche e atrai milhares de participantes da cidade e região está mantido com a confirmação da data. Além do jubileu de prata do evento, vamos comemorar o fim desta situação atual”, afirmou Rykoff Aidar.

O evento que possui apoio da Prefeitura de São Carlos e consta no calendário oficial do município manterá os acordos com patrocinadores e atrações já combinadas anteriormente.

“Esperamos realizar o evento que é tradicional e importante para nossa entidade que atende 103 crianças carentes, além dos muitos pedidos do público envolvido. Marcamos a data e estamos nas tratativas com as autoridades. Que Deus abençoe nossa empreitada”, finalizou o padre Marcos Coró.

